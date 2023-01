Márcio Braga - Reprodução

Publicado 05/01/2023 13:17

Rio - Presidente do Flamengo por seis mandatos, Márcio Braga pode voltar a ocupar um cargo na política do clube após 13 anos. De acordo com o site "GE", o ex-mandatário concorrerá à presidência do Conselho de Grandes Beneméritos em eleição que acontece na próxima sexta-feira, de 16 às 19h. Ele terá Marcelo Antero de Carvalho como adversário.

Em sua chapa, Márcio terá como vice Sérgio Veiga Brito. A eleição será decidida por trinta associados, que compõem o Conselho de Grandes Beneméritos e estão aptos para a votação.

Em seus mandatos como presidente, Márcio Braga conquistou diversos títulos pelo Flamengo. Ao todo, foram sete estaduais, quatro Brasileiros e uma Copa do Brasil até ele se despedir do comando do Rubro-Negro, no fim de 2009.