Hugo Souza não se firmou no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/01/2023 18:24

Sem espaço no Flamengo desde a chegada de Santos, Hugo Souza está mais perto de ir para o Japão. O Vissel Kobe mudou a proposta inicial e desta vez deseja comprar 50% dos direitos econômicos do goleiro, o que agradou o Rubro-Negro. A informação é do site 'Uol', confirmada pela reportagem.

Desde o fim da temporada passada, diretoria e jogador já haviam entrado em acordo de que uma mudança de clube era a melhor opção.

Os japoneses sempre mostraram interesse, mas o Flamengo recusou a proposta inicial, que era de empréstimo. Desta vez, os valores envolvidos são de 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 8 milhões), segundo o 'ge'.

O goleiro de 23 anos era tido como uma grande promessa e seu início nos profissionais foi animador, quando segurou o Palmeiras com grande atuação fora de casa, em 2020, logo na estreia. Entretanto, erros cometidos em jogos importantes minaram sua confiança e da torcida, que passou a criticá-lo muito.



Além de Santos, o Flamengo tem um pré-contrato com Rossi e vai à Argentina negociar com o Boca Juniors uma liberação em janeiro. Se não conseguir, o experiente goleiro chegará no meio do ano.