Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 03/01/2023 19:32

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não poupou elogios a Vítor Pereira durante a apresentação do treinador. Na coletiva, o mandatário do Rubro-Negro afirmou que o técnico tem o DNA do Fla e destacou que está contente por ele ter aceitado o desafio de se juntar ao clube carioca.

"Acho que, para todos que gostam de futebol, o Vítor (Pereira) dispensa apresentações. É um técnico que tem o DNA do Flamengo, vencedor, com trabalhos excepcionais na sua carreira. Muito contente de poder contar com ele aqui, de estar aceitando esse desafio, de estar junto conosco. Uma expectativa de que esse ano será, novamente, muito positivo para o Flamengo, em que nós teremos resultados bastante positivos para deixar nossa imensa torcida feliz", disse o presidente do Flamengo.

A declaração de Landim foi ao encontro do que disse o VP de futebol do clube, Marcos Braz. O dirigente comemorou a contratação de Vítor Pereira e elogiou a carreira do técnico português.

"A gente está muito feliz. Uma pessoa que desde o primeiro momento entendeu as nossas expectativas. Não foi fácil convencê-lo de vir para cá, vocês podem ter a certeza disso. Mas o que importa é a grandeza do Vítor Pereira, técnico que foi campeão português, grego... Passou por outros lugares também sempre com excelência. Sou bem esperançoso de que você (Vítor Pereira) vai ter uma grande passagem aqui. Boa sorte e muito obrigado pela confiança", comemorou Braz.