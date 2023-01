Gerson está de volta ao Rubro-Negro - Foto: Divulgação/Flamengo

Publicado 03/01/2023 15:42

Um dia depois de desembarcar no Rio de Janeiro, Gerson se dirigiu ao CT do Ninho do Urubu e foi anunciado como reforço do Flamengo. Por lá, nesta terça-feira, o meio-campista iniciou os trabalhos e reencontrou seus companheiros de equipe. Veja como foi o retorno do Coringa no vídeo abaixo:

Depois de longa negociação, o Flamengo convenceu o Olympique de Marselha a reduzir o valor da pedida de 20 milhões de euros por Gerson. Com isso, o Rubro-Negro pagará 15 milhões de euros fixos (R$ 85 milhões) por 80% dos direitos econômicos, mais 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões) por bônus com metas a serem atingidas.

Também vale destacar que os os 6,5 milhões de euros (R$ 36,5 milhões) que os franceses ainda devem pela compra em 2021 serão abatidos do valor total. Portanto, o pagamento parcelado será de 8,5 milhões de euros (R$ 45 milhões).