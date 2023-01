Detalhes do suposto uniforme do Flamengo para 2023 - Reprodução

Detalhes do suposto uniforme do Flamengo para 2023Reprodução

Publicado 02/01/2023 19:35

Rio - O Flamengo já iniciou os preparativos para a temporada de 2023. Fora de campo, os torcedores aguardam ansiosamente pelo lançamento dos uniformes deste ano. Nesta segunda-feira (2), uma imagem do suposto novo uniforme principal do clube viralizou nas redes sociais. Confira:

Suposto uniforme do Flamengo para 2023 Reprodução

O modelo seria mais simples do que os uniformes dos últimos anos. A tipografia da camisa será semelhante a utilizada na seleção argentina na Copa do Mundo do Catar, segundo apuração do portal "Coluna do Fla".

A Adidas e o Flamengo ainda não anunciaram quando os novos modelos serão oficialmente lançados. No entanto, existe a expectativa que os uniformes da temporada de 2023 sejam lançados pouco antes do Mundial de Clubes, no começo de fevereiro.