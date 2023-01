Dorival - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/01/2023 14:40

Antes do desembarque de Vítor Pereira no Rio de Janeiro, o Flamengo escreveu uma mensagem de despedida para o técnico Dorival Júnior. Nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 02, o Rubro-Negro lembrou das conquistas do treinador à frente do time e lhe desejou sucesso na sequência da carreira.

"Agradecemos ao técnico Dorival Júnior, comandante das conquistas da Copa CONMEBOL Libertadores e Copa do Brasil, pelos serviços prestados ao Clube de Regatas do Flamengo. Desejamos muito sucesso em sua carreira. Obrigado, professor!", escreveu o Flamengo.

Dorival chegou ao Fla para substituir o técnico Paulo Sousa, em junho de 2022. Com ele, o Rubro-Negro venceu 26 partidas, empatou oito e perdeu nove. Além disso, o time conquistou a Copa do Brasil e a Copa Libertadores.



Apesar dos números e dos títulos, Dorival não teve o contrato renovado e não seguirá no clube para a próxima temporada. Para o seu lugar, a diretoria acertou a contratação de Vítor Pereira, que treinou o Corinthians no ano passado.