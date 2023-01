Vítor Pereira, novo técnico do Flamengo, com o preparador Mário Monteiro e o preparador físico Rui Quinta - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 02/01/2023 09:31

Rio - Novo técnico do Flamengo, Vítor Pereira desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (2), para assinar com o clube. Em entrevista à FlaTV, o português destacou a alegria em acertar com o Rubro-Negro.

"Uma grande alegria estar aqui. Com muita satisfação que aceitamos este grande desafio. Com responsabilidade, com compromisso, e, para manter nosso trabalho o melhor. Contribuir com o trabalho esta confiança em que o clube depositou em nós", disse, antes de completar, explicando a escolha pelo Flamengo: "A decisão foi com base na possibilidade de lutar por tantos títulos", comentou.

Por fim, Vítor Pereira, falou sobre a vantagem que possui em conhecer alguns jogadores do Flamengo, algo que não teve quando chegou ao Corinthians, no ano passado.

"Dez meses no Brasil fizeram eu ter conhecimento de outras equipes, e do Flamengo também. Tenho conhecimento dos jogadores, isso é uma vantagem que eu não tinha há um ano atrás, mas que neste momento eu tenho", finalizou.

Vítor Pereira, agora, se reunirá com Marcos Braz e Bruno Spindel em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde assinará o contrato com o Flamengo. À tarde, o português comandará seu primeiro treino no CT Ninho do Urubu.