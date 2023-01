Vítor Pereira é o novo técnico do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 02/01/2023 22:00

Depois de desembarcar no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, Vítor Pereira comandou o primeiro treino à frente do Flamengo. Em entrevista à Fla TV, o técnico falou sobre as primeiras impressões do CT do Ninho do Urubu e contou como foi a atividade desta tarde.

"A estrutura do CT tem tudo. Tudo concentrado no mesmo bloco, que é bom. Com os campos também muito próximos. Uma envolvência de verde muito bonito, natureza muito bonita em volta. Tranquilidade para trabalhar bem. Depois, entusiasmo dos jogadores, espírito competitivo, que é natural em jogadores deste nível e desta qualidade técnica. Agora é pouco a pouco construir um jogo que dê alegria aos jogadores, que os deixem confortáveis e entusiasmem também os torcedores", disse o treinador.

Vítor Pereira fala sobre suas impressões após conhecer o elenco rubro-negro e realizar suas primeiras atividades no CT. #CRF pic.twitter.com/0JR5xuBtuR — Flamengo (@Flamengo) January 3, 2023

Vale lembrar que, após deixar o Corinthians ao fim da última temporada, Vítor Pereira não pensava em retornar ao Brasil. Nesse sentido, durante a entrevista, ele revelou por que decidiu aceitar o convite do Flamengo e, consequentemente, retornar ao país.

"Essas responsabilidades, esses desafios, essas perspectivas de conquistas que me trouxeram de volta ao Brasil. Não era a minha intenção voltar, mas depois de um convite desse, com tanto título para disputar, com um clube com essa dimensão e um plantel deste nível, as minhas expectativas são grandes", disse Vítor Pereira.