Andrade foi técnico do Flamengo em 2009 - Divulgação/Flamengo

Publicado 02/01/2023 14:49

Rio - Ídolo do Flamengo, Andrade permanece internado após sofrer um infarto, na última quinta-feira (29), durante um jogo festivo do time master do clube. Segundo a última atualização sobre o estado de saúde, o ex-jogador está bem e tem apresentado boa evolução.

O ex-jogador será submetido a mais exames complementares antes de receber alta. Andrade chegou a participar do Jogo das Estrelas, do Zico, na quarta-feira (28), no Maracanã, além do jogo festivo do time master do Flamengo na manhã de quinta.

Andrade, de 65 anos, foi jogador do Flamengo entre 1976 e 1988. Ele foi multicampeão pelo clube e entre as principais conquistas possui um Mundial de Clubes, uma Libertadores e quatro títulos do Campeonato Brasileiro.

Além de jogador, Andrade também foi técnico do Flamengo. Em 2009, ele assumiu como interino ao longo do ano e levou o clube ao título do Brasileirão.