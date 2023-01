Vítor Pereira fará segunda temporada no futebol brasileiro, desta vez pelo Flamengo - Thais Magalhães/CBF

Publicado 01/01/2023 10:00

Termina neste sábado (31) o contrato de Vítor Pereira com o Corinthians e, por isso, ele comandará o primeiro treino pelo Flamengo na segunda (2). E terá menos de um mês para preparar o Rubro-Negro para uma sequência de três disputas de título em 60 dias.

Os trabalhos com o elenco do Flamengo começaram com seus auxiliares nesta primeira semana e, com Vítor Pereira, irá se intensificar gradativamente até o jogo da Supercopa do Brasil, dia 28 contra o Palmeiras, ainda sem local definido. Até porque ele só terá todos os jogadores à disposição na quarta-feira.



Depois de defenderem suas seleções na Copa do Mundo, Arrascaeta e Varela se apresentarão na segunda, e Pedro e Everton Ribeiro, na quarta. A diferença se dá porque o Brasil ficou no Catar por mais tempo que o Uruguai e por isso o meia e o lateral entraram de férias antes que os dois brasileiros.



Além deles, Vítor Pereira também pode receber reforços. O Flamengo acertou com o Olympique de Marselha o retorno de Gerson. A diretoria também tenta a liberação de Rossi junto ao Boca Juniors em janeiro, seis meses antes do fim do contrato.



Além deles, Quintero, que se despediu do River Plate, é avaliado e, caso aprovado, receberá proposta. Independentemente da chegada de reforços, o Flamengo não deve sofrer grandes mudanças no time em relação ao fim de 2022 neste início de trabalho.



O técnico português terá tempo de preparação para colocar a sua forma de jogo, não apenas para a Supercopa como também para o Mundial de Clubes, de 1 a 11 de fevereiro (o Rubro-Negro jogará dia 7 ou 8), e para a Recopa, contra o Independiente Del Valle (EQU), em 21 e 28 de fevereiro.



No início do Campeonato Carioca, a partir de 12 de janeiro contra o Audax, o Flamengo jogará com um time alternativo.