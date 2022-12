Andrade foi técnico do Flamengo em 2009 - Divulgação/Flamengo

Publicado 30/12/2022 21:45 | Atualizado 30/12/2022 21:45

Rio - Ídolo do Flamengo, Andrade deu um susto nos torcedores na noite da última quinta-feira (29). O ex-jogador, de 65 anos, sofreu um infarto e precisou ser levado para realizar exames no hospital. Ele publicou uma mensagem nas redes sociais, nesta sexta (30), agradeceu o carinho e tranquilizou os fãs.

"Vim comunicar e tranquilizar vocês sobre meu estado de saúde. Ontem tive um mal-estar numa confraternização na Gávea. Talvez pela emoção do Jogo das Estrelas do dia anterior. Ou ainda uma pequena premonição do descanso do nosso Rei Pelé", escreveu Andrade, que completou sobre o procedimento.

"Fui muito bem atendido ali mesmo, pelo Departamento Médico. Diante desse mal súbito, eu e minha companheira Edna decidimos adiantar os exames rotineiros de final de ano. Fui aprovado nos exames, graças a Deus. Agradeço a preocupação pelo carinho de todos vocês, estou bem e rodeado de muito amor por aqui", completou.

Andrade sofreu um infarto na noite desta última quinta-feira (29) e foi socorrido imediatamente. Ele foi jogador do Flamengo entre 1976 e 1988, e foi multicampeão conquistando títulos como a Libertadores e Mundial de 1981, além de quatro títulos do Campeonato Brasileiro e um como técnico em 2009.