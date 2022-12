David Luiz - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 29/12/2022 14:35

Rio - O zagueiro David Luiz, de 35 anos, foi um dos atletas do Flamengo que marcou presença no Jogo das Estrelas, organizado por Zico, no Maracanã. O defensor foi questionado sobre a contratação do treinador Vítor Pereira, que estava no Corinthians, e que irá dirigir o Rubro-Negro em 2023.

"No futebol, quando você não ganha, você tem problemas. Quando ganha é o melhor de todos. Futebol é julgado dessa forma. Acho que um treinador que veio para o Brasil, trouxe Corinthians para a final da Copa do Brasil, terminou em terceiro [no Brasileirão], é um trabalho de sucesso mesmo não ganhando", afirmou.

David Luiz revelou que já conversou com alguns amigos que defendem o Corinthians sobre o treinador. Porém, brincou ao fazer mistério sobre o que ouviu dos atletas.

"Conversei [com jogadores do Corinthians sobre Vítor Pereira], mas não te conto (risos). Para mim é um treinador de grande qualidade, que já enfrentei muitas vezes na carreira e espero ter muito sucesso", finalizou.