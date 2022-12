Marcos Braz já avisou que jogadores do Flamengo não poderão aproveitar o Carnaval - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 28/12/2022 19:59

A definição das datas da Recopa Sul-Americana (21 e 28 de fevereiro) rendeu uma posição veemente do vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Em entrevista à Fla TV, o dirigente falou sobre a coincidência do jogo de ida da competição contra o Independiente del Valle estar previsto para o período de Carnaval.

"Bom que foi confirmada a final da Recopa, que vai ser na terça-feira de Carnaval. Ou melhor, acabou o Carnaval de todo mundo aqui. De todo mundo que sonhava", assegurou.



A perspectiva é de que o Flamengo viaje sem tanta antecedência para o local do primeiro jogo, que será em Guayaquil, no Equador.



"Até pelo lugar, por ser muito longe, com certeza iremos dois dias antes. Então, a gente com certeza vai no domingo", completou.



Após a partida de ida em Quito, Flamengo e Independiente del Valle medem forças no jogo decisivo em 28 de fevereiro.