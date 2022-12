Everton Cebolinha - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Maior investimento do Flamengo para a temporada de 2022, Everton Cebolinha, de 26 anos, não terminou o ano como titular. Apesar de ter sido bastante importante nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, uma possível saída do atacante para o Grêmio passou a ser ventilada. Porém, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o Rubro-Negro não tem interesse de se desfazer de Everton.

Segundo Nicola, o clube gaúcho até tem feito investimentos para a próxima temporada, mas não conseguiria fazer uma proposta que balançasse o Flamengo. Para tirar Everton do Benfica, o clube carioca desembolsou 3,5 milhões de euros ( algo em torno de R$ 73 milhões na época).

No Grêmio, Cebolinha voltaria ao clube que o projetou para o futebol e reencontraria Renato Gaúcho, treinador que o comandou no auge da carreira, o levando para a seleção brasileira. Pelo Flamengo, o atacante entrou em campo em 31 jogos, fez três gols e deu cinco assistências.