Gerson tenta retornar ao Flamengo em 2022Foto: Divulgação/Olympique de Marseille

Publicado 26/12/2022 18:30

Rio - O Flamengo ainda não desistiu da contratação de Gerson. Em entrevista à FlaTV, nesta segunda-feira (26), durante a reapresentação do elenco no Ninho do Urubu, o vice-presidente de futebol Marcos Braz admitiu que ainda existe interesse pelo meia do Olympique de Marselha, da França, mas ressaltou a dificuldade de chegar a um acordo com os franceses.

"Estamos tentando essa contratação. É muito difícil. Sempre deixamos claro, embora outras pessoas não tratem dessa maneira. Temos o dever (de tentar), mesmo que se exponha a não contratação. Ele merece. Ele quer voltar e fala isso para qualquer um. Temos que fazer um esforço", disse Marcos Braz.

O Olympique de Marselha pede 20 milhões de euros (R$ 112 milhões) para liberar Gerson para o Flamengo. O valor é o mesmo que os franceses investiram no meia em 2021. A quantia, no entanto, é inviável para o clube carioca, que trabalha com paciência nos bastidores para chegar a um acordo.

Gerson foi contratado pelo Olympique de Marselha a pedido do técnico Jorge Sampaoli. Entretanto, ele foi demitido e substituído pelo croata Igor Tudor, que deixou claro desde o início que não conta com o meia brasileiro para a próxima temporada.

Com Gerson fora dos planos, o Olympique de Marselha busca um novo destino para o jogador. O Flamengo, único interessado no momento, não tem condições de pagar o valor pedido pelos franceses. Com o ativo parado, o clube francês corre o risco de vê-lo desvalorizar, e os cariocas observam a situação.