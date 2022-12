Vítor Pereira foi elogiado por Everton Ribeiro, capitão do Flamengo - Thais Magalhães/CBF

Rio - Novo treinador do Flamengo, Vítor Pereira falou pela primeira vez com a torcida rubro-negra. Em vídeo que circula nas redes sociais, o técnico português mandou um recado aos torcedores e projetou um ano de 2023 vitorioso.

“Flamenguistas, vamos à luta, vamos vencer esses títulos, porque juntos somos muito fortes. Tamo junto e vamos à luta!”



Na próxima temporada, Vítor Pereira terá a missão de substituir Dorival Júnior, que deixou o Flamengo mesmo após as conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores. O elenco rubro-negro se reapresenta na próxima segunda-feira para a pré-temporada, mas o novo treinador só poderá comandar os trabalhos no Ninho do Urubu a partir do dia 2 de janeiro, em virtude de ainda estar vinculado ao Corinthians até 31 de dezembro.