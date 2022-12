Everton Ribeiro e Arrascaeta em jogo do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Everton Ribeiro e Arrascaeta em jogo do FlamengoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 22/12/2022 20:22

O Flamengo terá representantes do atual elenco no Jogo das Estrelas promovido pelo ídolo Zico. São eles: Arrascaeta e Everton Ribeiro.

O uruguaio fará a sua estreia no tradicional evento beneficente. O camisa 7 do Rubro-Negro, por sua vez, já participou de outras edições.

A ideia, aliás, é de que os dois sejam homenageados antes da bola rolar por conta da temporada vitoriosa do Fla em 2022. Vale lembrar que, neste ano, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores.

PROGRAMAÇÃO

O Jogo das Estrelas, que chega a 18ª edição, será disputada na próxima quarta-feira, às 20h30, no Maracanã. Mais cedo, às 18h, acontecerá o Jogo dos Artistas.

Os torcedores que tiverem interesse em acompanhar ao jogo no estádio podem comprar o ingresso no site jogodasestrelas.eleventickets.com

PREÇOS

Nos setores Sul (Nível 2) e Norte (Níveis 1 e 2), as entradas saem por R$ 40 (meia R$ 20).

No setor Leste Inferior, os ingressos custam R$ 60 (meia R$ 30).

No setor Oeste Inferior, os ingressos saem por R$ 80 (R$ 40).

Posteriormente, com o andamento da comercialização, novos setores serão abertos.

As vendas no Maracanã acontecerão apenas nos dias 23, 26 e 27 (bilheteria 2), das 10h às 17h, e no dia 28 (bilheteria 1).



COMPRA E RETIRADA DO INGRESSO

O titular da compra (dono do login) deverá apresentar os seguintes documentos:

- Voucher impresso, preenchido e assinado (APENAS PARA TROCA DE INGRESSOS COMPRADOS PELA INTERNET);

- Documento oficial e original de identificação com foto e CPF;

- Documento que comprove o benefício da compra de ingresso de meia-entrada (se houver);

OBS: Para ingressos comprados por estrangeiros, apenas o passaporte original será aceito como documento oficial.