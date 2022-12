Michael fechou a goleada do Al-Hilal sobre Al-Ettifaq - Foto: Divulgação/Twitter @Alhilal_FC

Publicado 22/12/2022 18:25

Michael marcou um golaço na vitória do Al-Hilal sobre o Al-Ettifaq por 4 a 0, na última quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Rei Saudita. O ex-atacante do Flamengo pegou o rebote do goleiro, fez fila na defesa adversária, invadiu a pequena área e finalizou para marcar o último gol da partida. Confira no vídeo abaixo:

Golaço do Michael pelo Al Hilal pic.twitter.com/WLfejgaThb — Flamengo em Videos (@FlamengoEmVideo) December 21, 2022

Curiosamente, o gol foi marcado em cima de Paulo Victor, ex-goleiro do Flamengo. O Al-Ettifaq, aliás, também é o time de Vitinho, que foi companheiro de Michael no Rubro-Negro.

Em oito jogos pelo Al-Hilal nesta temporada, Michael tem três gols marcados e uma assistência distribuída. No Campeonato Saudita, seu time ocupa o terceiro lugar e soma 20 pontos.