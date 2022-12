David Luiz comemorando título da Libertadores pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/12/2022 10:33

Rio - Um dos líderes do elenco do Flamengo, David Luiz acredita que é possível vencer o Mundial de Clubes. Em entrevista ao portal "GE", o defensor falou sobre a expectativa para o torneio e disse que o título está ao alcance do Rubro-Negro, mesmo com o poderoso Real Madrid no caminho.

"Sem dúvida (já pensa no Mundial). Acho que esse Flamengo, ao longo dos anos, tem sido muito bem dirigido pelo presidente, pelo Braz e por todo mundo. E tem dado a oportunidade de o Flamengo e de todo flamenguista sonhar com tudo. Isso bateu na porta em 2019, estivemos próximos de estar lá de novo em 2021, mas infelizmente perdemos a final (da Libertadores). Ganhamos em 22 e teremos a oportunidade de disputar esse Mundial em 2023", disse o camisa 23.

"Claro que todo mundo sonha com isso, pensa nisso. Estaria sendo mentiroso se eu falasse que não penso. Penso sim, mas tenho total noção que se deve construir algo para vivê-lo depois. A gente tem de fazer uma grande preparação agora a partir de dezembro para que a gente possa chegar primeiro nos jogos do Carioca, depois na Supercopa e posteriormente chegar no Mundial com a força máxima. E lá sim lutar com todas as forças por esse tão sonhado título, que é ser campeão do mundo pelo Flamengo", completou.

David Luiz também falou sobre a chegada de Vítor Pereira. Apesar de nunca ter trabalhado com o treinador, o zagueiro o conhece bem dos tempos em que o enfrentava em Portugal com a camisa do Benfica. Na época, o português era auxiliar de André Villas-Boas no Porto.

"Conheço o Vítor há alguns anos, ainda não conversamos. Vítor é um treinador tremendo, de muita qualidade, um expert taticamente também. A gente sofreu com isso no ano passado (risos) quando jogamos contra ele. Então espero que ele seja muito feliz aqui conosco. E ele vem com a mesma ambição que todo mundo. É um treinador vitorioso na sua carreira. E ele vem tentando dar o melhor para o Flamengo. E dar o melhor para o Flamengo são as conquistas de títulos e as alegrias nas vitórias", declarou o jogador, que preferiu não palpitar sobre o estilo de jogo que o novo treinador pretende aplicar no Rubro-Negro.

"Eu estaria sendo muito petulante de querer adivinhar aquilo que o Vítor vai almejar para nós. Para chegar ao nível que chegou como treinador, o Vítor sem dúvida nenhuma sabe jogar de todas as maneiras. Sabe jogar sufocando, sabe jogar esperando e sabe jogar à espera de uma bola. Essa é a evolução do futebol, e o Vítor é capacitado para montar o time em todos os momentos", contou o defensor.

"Seria muita petulância eu tentar ser um expert ao comentar sobre algo que ainda nem aconteceu. A única coisa que posso dizer é que tenho total confiança naquilo que já vi do Vítor ao longo da minha vida. E que estamos à espera de começar um lindo trabalho", finalizou.

O Flamengo dará início à pré-temporada na próxima segunda-feira. Nos dois primeiros meses do ano, o Rubro-Negro terá três títulos para disputar: a Supercopa do Brasil, o Mundial de Clubes e a Recopa.