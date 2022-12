Douglas Costa está na mira de três clubes brasileiros - Divulgação/LA Galaxy

Publicado 21/12/2022 17:14

Rio - Visando reforçar o seu elenco para 2023, o Flamengo demonstrou interesse na contratação do atacante Douglas Costa, do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O Rubro-Negro, inclusive, já teria reuniões marcadas com o estafe do jogador para apresentar sua proposta. A informação é do jornalista Herverton Guimarães, da Band.

No entanto, caso queira contratar o ex-jogador do Bayern de Munique, o Flamengo não terá tarefa fácil. Isto porque, ainda segundo o comunicador, outros clubes como Botafogo e até mesmo o próprio Grêmio também marcaram reuniões com o atacante de 32 anos.

O Botafogo, no entanto, é o clube mais adiantado nas conversas. Segundo o jornalista César Fabris, o Glorioso chegou a enviar uma proposta salarial de R$ 2 milhões por mês para contar com o experiente atacante. No entanto, o Alvinegro ainda aguarda uma resposta do estafe do jogador.

Ex-Grêmio, Douglas Costa se destacou na sua longa passagem pela Europa. Em sua carreira, o jogador defendeu o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o Bayern de Munique, da Alemanha, e a Juventus, da Itália. O atacante também se destacou nas suas passagens pela seleção brasileira. Nesta temporada, Douglas disputou 29 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência, obtendo, ainda, uma média de 53 minutos em campo por partida disputada.