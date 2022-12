Recopa Sul-Americana de 2023 será disputada entre Flamengo e Independiente del Valle - Divulgação/Conmebol

Publicado 20/12/2022 10:30

Menos uma indefinição no calendário de início de ano do Flamengo com o anúncio pela Conmebol das novas datas da Recopa. O Rubro-Negro enfrentará o Independiente del Valle, do Equador, nos dias 22 de fevereiro e 1 de março em busca de mais um título.



Campeão da Libertadores, o Flamengo decidirá em casa a Recopa, no Maracanã. Na partida de ida, o mando será do Del Valle, que conquistou a Copa Sul-Americana.



As duas equipes já se enfrentaram pela Recopa em 2020, com os rubro-negros conquistando o título após empate em 2 a 2 no Equador e vitória por 3 a 0 no Maracanã.



Flamengo tem quatro competições em janeiro e fevereiro.



A mudança das datas da Recopa deveu-se à confirmação do Mundial de Clubes entre 1 e 11 de fevereiro. O Flamengo disputará a semifinal nos dias 7 ou 8 e, por isso, a Conmebol precisou alterar as datas do torneio sul-americano.



Agora, resta apenas a definição do local do confronto contra o Palmeiras, dia 28 de janeiro pela Supercopa do Brasil.



Já pelo Campeonato Carioca, o Rubro-Negro utilizará uma equipe alternativa, com jovens, por boa parte da competição. A estreia foi antecipada para 12 de janeiro, contra o Audax, em jogo que seria pela quinta rodada.