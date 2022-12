Diego Ribas antes de sua despedida do Flamengo junto de Diego Alves - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/12/2022 12:49

Rio - O ex-meia Diego Ribas deve integrar a delegação do Flamengo que viajará ao Marrocos para a disputado do Mundial de Clubes, em fevereiro. Recém-aposentado, o ex-jogador era um dos líderes do elenco rubro-negro e já solicitou ao presidente Rodolfo Landim para viajar com seus ex-companheiros para o torneio. A informação é do "UOL".

A ideia é que Diego, que ainda se sente parte do grupo por ter conquistado a Libertadores em 2022, possa exercer sua liderança sobre os jogadores fora de campo, já que possui o carinho e respeito de todo elenco. O pedido do ex-jogador foi bem visto por Landim e os outros líderes do elenco, que querem sua presença no Marrocos.

Apesar da provável ida ao Marrocos, Diego, neste momento, não pensa em assumir um cargo no futebol do Flamengo. O ex-camisa 10 está focado em dar palestras com sua empresa e na possibilidade de seguir na carreira de comentarista. Ele atuou na função durante a Copa do Mundo, a convite da TV Globo, e teve bom desempenho. Ele agradou tanto que a emissora aumentou o número de jogos que ele participaria e já manifestou interesse que ele continue na função.

O Flamengo ainda não definiu a logística para o Mundial de Clubes. O Rubro-Negro aguarda uma definição em relação à Supercopa do Brasil, que está prevista para o dia 28 de janeiro, mas ainda não tem local definido.