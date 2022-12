Vitor pereira deixou o Corinthians no dia 13 de novembro - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Rio - Vítor Pereira terá novidades em sua comissão técnica no Flamengo. Apesar de manter a configuração de dois auxiliares, dois analistas táticos e um preparador físico, o treinador vai repetir apenas um nome em relação a seu trabalho no Corinthians. O destaque dessa nova equipe é do auxiliar Rui Quinta, que trabalhou com o português no Porto e, juntos, conquistaram dois bicampeonatos. A informação é do "GE".

A dupla de auxiliares será composta por Luís Miguel, único profissional do trabalho anterior, além de Rui Quinta. O último foi uma espécie de "treinador adjunto", como dizem em Portugal, no primeiro trabalho internacional de Vítor Pereira. Pelo Porto, eles venceram o Campeonato Português em 2011 e 2012, e também a Supertaça em 2012 e 2013.

O preparador físico, Mário Monteiro, já é conhecido no Flamengo. O profissional teve muito sucesso no clube ao lado de Jorge Jesus. Além dos bons resultados, ele sempre foi elogiado pelo ótimo relacionamento com jogadores e funcionários que trabalharam com ele no Ninho do Urubu. Já os analistas táticos serão Paulo Sergio Pereira Gomes, de 46 anos, e Fabio Miguel da Silva Oliveira, de 33 anos.

Vítor Pereira e Luís Miguel, ainda vinculados ao Corinthians, só poderão assinar contrato com o Flamengo em 2023 e vão iniciar os trabalhos no Ninho do Urubu no dia 2 de janeiro. Todos os outros novos integrantes da comissão técnica já começam a trabalhar no dia 26 de dezembro, quando o elenco se reapresentará no Centro de Treinamento.