Dorival Junior quebrou o silêncio durante o "Seleção Catar" - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/12/2022 22:48

Pela primeira vez desde sua saída do cargo de treinador do Flamengo, Dorival Júnior resolveu quebrar o silêncio e abordar o polêmico episódio que culminou na não renovação de seu contrato.

Durante a sua participação no programa "Seleção Catar", nesta sexta-feira (16), Dorival falou sobre sua saída do Flamengo e confessou que acabou sendo uma surpresa depois de ter conquistado a Libertadores e Copa do Brasil.

"Foi uma surpresa, sendo muito sincero com vocês. Até por tudo o que vivemos no Flamengo neste ano", afirmou.

Dorival afirmou que a diretoria rubro-negra deu indícios de que ele permaneceria no cargo, principalmente de pessoas do departamento de futebol. Além disso, ele afirmou que já tinha criado a expectativa de permanecer.

"De um modo geral, a todo momento. As pessoas envolvidas com o futebol, no trabalho direto com a gente, nos mostrava que provavelmente haveria a continuidade. Você cria a expectativa de permanência, é natural. Até porque teria três ou quatro competições logo no início do ano. Se lá atrás tínhamos dificuldades na equipe, hoje sinto uma equipe preparada e com condições no Mundial, não só na semi, mas na final também. Era isso que gostaria de dar ao torcedor, que acreditou no trabalho", revelou.