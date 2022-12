Taça da Supercopa do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 16/12/2022 16:49

Rio - A CBF segue sem definir o local em que será disputada a Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Palmeiras, prevista para o dia 28 de janeiro. Em entrevista ao "GE", Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, afirmou que irá se reunir com Rodolfo Landim e Leila Pereira, mandatários dos dois clubes, nos próximos dias para debater o assunto.

"De forma democrática, vamos decidir qual é o melhor local para os clubes. Não existe sede predeterminada. Será uma decisão em conjunto da CBF e dos clubes", disse Ednaldo.

Recentemente, a CBF recebeu duas propostas para realizar o torneio fora do país: uma dos Estados Unidos e outra da Arábia Saudita. No entanto, ainda não está descartada a possibilidade do evento ser disputado no Brasil, como aconteceu nos últimos anos.

Até o momento, a CBF não havia tomado uma decisão em relação à sede da Supercopa pois aguardava uma definição da Fifa em relação ao Mundial de Clubes, que será disputado pelo Flamengo. Nesta sexta-feira, a entidade anunciou que o torneio será disputado entre os dias 1º e 11 de fevereiro, no Marrocos.