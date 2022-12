Gabigol tatuou o número 10 em seu pescoço - Reprodução/Instagram Tifany Yukari

Publicado 14/12/2022

Rio - Novo camisa 10 do Flamengo, Gabigol aproveita seus últimos dias de férias nos Estados Unidos, antes de retornar ao Brasil para iniciar a preparação para a próxima temporada. Antes de deixar o país americano, o jogador tatuou sua nova numeração, além de uma homenagem ao título da Libertadores deste ano.

Olha o Gabigol preparando a mais nova tatuagem dele!



Essa ficou bonitona, hein?



Reprodução pic.twitter.com/YoBOFaHCcA — Goleada Info (@goleada_info) December 14, 2022

Gabigol passou a assumir a camisa 10 por conta da aposentadoria de Diego Ribas, que deixou o número para o atacante. Além dele, Pedro e Santos também mudaram a sua numeração para 2023. O antigo camisa 21 agora passará a vestir a camisa 9, enquanto o goleiro que era o dono do número 20, passou a ser o número 1, por conta da saída de Diego Alves do Rubro-Negro.

A princípio, a reapresentação do elenco do Flamengo está marcada para o dia 26 de dezembro. No entanto, como o técnico Vítor Pereira só pode iniciar os treinamentos no ano que vem, por conta de seu contrato com o Corinthians, o departamento de futebol do Rubro-Negro estuda a possibilidade de adiar a reapresentação para o dia 2 de janeiro de 2023.