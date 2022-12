Varela está inscrito e poderá atuar pelo Flamengo na semifinal da Libertadores - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/12/2022 11:25

O Flamengo chegou a um acordo pela permanência do lateral-direito Guillermo Varela. O uruguaio, que tem contrato de empréstimo até junho de 2023, vai assinar com o Rubro-Negro por mais quatro temporadas. As informações são do "GE".

Emprestado pelo Dínamo Moscou, da Rússia, Varela ficaria livre ao fim de seu contrato com o Flamengo, em junho do ano que vem. Mesmo antes do fim do vínculo, o Rubro-Negro se antecipou e acertou verbalmente a continuidade do lateral até 2027.

O uruguaio foi emprestado pelo clube russo ao Flamengo em julho deste ano, quando acionou a "cláusula de guerra", que permitiu que jogadores suspendessem seus contratos com clubes da Rússia e da Ucrânia por conta dos conflitos entre os países.

Desde que chegou no clube carioca, Guillermo Varela atuou em apenas seis partidas, sendo quatro vitórias e dois empates. Ele foi titular em três dessas oportunidades. Com a saída de Rodinei, titular em 2022, para o futebol grego, a tendência é que o uruguaio tenha mais chances pelo Flamengo no ano que vem.

O lateral disputou a Copa do Mundo do Catar pela seleção uruguaia, sendo titular em duas das três partidas da Celeste na competição. A equipe sul-americana foi eliminada na primeira fase, tendo Arrascaeta, outro jogador do Flamengo, como principal destaque.