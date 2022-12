Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 14/12/2022 17:59

Rio - A Fifa ainda não definiu a data nem o local do Mundial de Clubes, mas, ao que tudo indica, a competição ocorrerá no primeiro trimestre do próximo ano, em meio ao mata-mata da Liga dos Campeões da Europa. Sabendo disso, o Real Madrid estuda utilizar uma equipe alternativa para a disputa do torneio, que contará com o Flamengo como representante da América do Sul.

Uma ala da Fifa defende que o Mundial seja realizado entre os dias 2 e 12 de fevereiro. Caso isto se confirme, o Real Madrid teria poucos dias para se preparar para o confronto com o Liverpool, no dia 21 do mesmo mês, pela Liga dos Campeões da Europa. Por conta do desgaste com a viagem, e a necessidade de alcançar o Barcelona no Campeonato Espanhol, os Merengues podem ir para a disputado torneio internacional com uma equipe alternativa.

Assim como o Real Madrid, o Flamengo também terá calendário complicado no começo de 2023. Além do Mundial de Clubes, o Rubro-Negro também disputará o Campeonato Carioca, a Recopa Sul-Americana, contra o Independiente Del Valle, do Equador, e a Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras.

Além de Flamengo e Real Madrid, o Mundial de Clubes também contará com outros cinco times: o Auckland City, da Austrália, Seattle Sounders, dos Estados Unidos, Wydad Casablanca, de Marrocos, um clube asiático e o campeão nacional do país-sede. Estes dois últimos ainda não foram definidos.