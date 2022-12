Mário Monteiro está de volta ao Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 13/12/2022 14:41

Rio - O Flamengo anunciou, nesta terça (13), a contratação do técnico Vitor Pereira . O treinador, que comandou o Corinthians em 2021, terá em sua comissão técnica um velho conhecido dos torcedores rubro-negros. Trata-se de Mário Monteiro, preparador físico da comissão de Jorge Jesus, que recebeu proposta para trabalhar ao lado de Vitor Pereira, e voltará ao clube após dois anos e meio. A informação é do portal "GE".

Marcos Braz foi quem interligou as conversas entre Vitor e Mário. Jorge Jesus também foi informado das negociações durante todo o processo, já que trabalhou ao lado do preparador por mais de uma década. O retorno de Mário Monteiro é visto com bons olhos pela diretoria e pelos jogadores, que possuem ótima relação com o profissional.

Mário Monteiro, portanto, foi contratado para fazer parte da comissão permanente do Flamengo. Ou seja, mesmo se Vitor Pereira deixar o clube, o preparador físico seguirá nos planos do Departamento de Futebol com os futuros treinadores.