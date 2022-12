Vitor Pereira - Divulgação / Flamengo

Publicado 13/12/2022 10:28

Rio - Após semanas de negociações, o Flamengo anunciou nesta terça-feira a contratação do treinador Vitor Pereira para dirigir a equipe carioca em 2023. O português, de 54 anos, dirigiu o Corinthians na última temporada, sendo vice-campeão da Copa do Brasil e quarto colocado no Brasileirão.

O Flamengo optou por não manter Dorival Júnior no cargo para 2023, apesar dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Vitor Ferreira será o terceiro treinador português do Rubro-Negro nos últimos três anos. Antes dele, o clube carioca teve Jorge Jesus, um experiência de grande sucesso, e Paulo Sousa, uma experiência negativa.

Em 2022, Vitor Pereira comandou o Corinthians em 58 jogos, com 23 vitórias, 20 empates e 15 derrotas. O treinador alternou altos e baixos no clube paulista. O Timão tinha o interesse em mantê-lo para o ano que vem, mas ele declinou da proposta.

Antes de dirigir o clube paulista, o treinador passou pelo Porto, de Portugal, pelo Fenerbahçe, da Turquia, pelo Olympiacos, pelo futebol saudita e pelo futebol da China. No Flamengo, Vitor terá sua segunda experiência no Brasil.