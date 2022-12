O experiente capitão Olivinha comanda o basquete rubro-negro - Paula Reis / Flamengo

Publicado 13/12/2022 15:57

Nesta terça-feira, 13, o Flamengo estreia na Basketball Champions League Americas. O adversário será o Instituto Córdoba-ARG, às 21h30, em Montevidéu, no Uruguai. O jogo terá transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN 4 e Star+ com narração de Rômulo Mendonça e comentários de Eduardo Agra.

Dominante no basquete nos últimos anos, o Flamengo chegou em duas das três finais já disputadas da competição, que teve sua primeira edição em 2019. Além disso, a equipe carioca conquistou seis das últimas nove edições do NBB e é bicampeã mundial da FIBA, com títulos em 2014 e em 2022.



"Flamengo sempre monta time para ser campeão. Na temporada passada, não conseguiu confirmar o que era até um certo favoritismo, jogou em casa a fase final, mas este ano querem voltar ao topo da competição. Acredito que seja o grande o objetivo da equipe e vão com tudo para conquistar mais um título", afirmou Guilherme Giovannoni, comentarista de basquete da ESPN e ex-jogador da Seleção Brasileira.



A edição deste ano da Basketball Champions League Americas conta com 12 equipes integrando a fase de grupos, separadas em grupos de três. Peñarol-URU e Instituto Córdoba-ARG completam o grupo do Flamengo. Os países dos clubes participantes do torneio são: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México, Nicarágua e Uruguai. Além do time carioca, os representantes brasileiros são Franca e Minas.

Em tempo: a Basketball Champions League Americas será exibida com exclusividade pelas plataformas de esporte da Disney para o Brasil. O torneio das Américas é um dos principais do basquete mundial e também do catálogo da ESPN e Star+ ao lado da NBA, NBB e do basquete universitário da NCAA.