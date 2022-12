Vinição tem sido o principal nome da equipe do Espanyol - Divulgação/Espanyol

Vinição tem sido o principal nome da equipe do EspanyolDivulgação/Espanyol

Publicado 12/12/2022 14:50

Rio - Cria da base do Flamengo, o volante Vinição vem se destacando bastante em sua passagem pela Europa. O jogador, que hoje defende o Espanyol, é o líder de desarmes do Campeonato Espanhol, com 53 ao todo. Em entrevista ao portal "GE", Vini Souza, como é chamado na Espanha, comentou sobre o seu desempenho em terras europeias.

"Ser o jogador que mais recupera bolas e que mais desarma é fruto de um trabalho de muita dedicação desde que eu cheguei na Bélgica (onde jogou por uma temporada). Se foi na Segunda ou na Primeira Divisão, eu nunca deixei de trabalhar. É fruto do meu trabalho, lógico que também dos meus treinadores e do meu staff que vêm por trás me ajudando muito desde muito tempo", disse, antes de completar, elogiando o Campeonato Espanhol:

"O Campeonato Espanhol está me ajudando muito em relação a posicionamento, a pensar rápido e a fazer antes de pensar. E a fazer coisas bem ao natural, tudo saindo ao natural. Então o Campeonato Espanhol vem me ajudando muito em termos de posicionamento tanto defensivamente quanto atacando. Na qualidade de passe também. Acho que foi uma grande escolha para a minha carreira", comentou o volante.

Vinição falou, ainda, sobre o seu carinho pelo Flamengo, e prometeu ajudar o clube no futuro.

"O Flamengo, desde os meus 13 anos, me deu todo o suporte para eu estar hoje na La Liga e no Espanyol. Então, se eu puder retribuir de alguma maneira, vou dar o meu melhor por isso. Fico feliz de estar jogando numa grande liga e de futuramente poder ajudar o Flamengo de alguma maneira", disse.

Por fim, Vinição comentou sobre o possível interesse do Atlético de Madrid em sua contratação.

"Eu não fiquei sabendo, essa parte deixo para o meu pai e meus agentes. Tenho total confiança neles, e a minha cabeça está totalmente focada no Espanyol", finalizou.

O Flamengo vendeu 60% dos direitos econômicos de Vinicius Souza ao Grupo City, em agosto de 2020, por 2.5 milhões de euros (cerca de R$ 16,3 milhões, na cotação da época). Nesta temporada, o volante participou de todos os 14 jogos que foram realizados desde a sua chegada ao clube espanhol, e obteve, ainda, uma média de 86 minutos em campo por partida disputada.