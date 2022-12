Rodinei é o novo reforço do Olympiacos, da Grécia - Divulgação/Olympiacos

Publicado 11/12/2022 14:22

Rio - O Olympiacos, da Grécia, anunciou neste domingo (11), a contratação do lateral-direito Rodinei. O jogador, que estava no Flamengo desde 2016, acertou com o clube grego até o final da temporada europeia de 2025.

to Olympiacos @pretinhorodi! / ao Olympiacos Rodinei! #Olympiacos #Welcome #Transfer #Rodinei #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/fvFs8MyAfC — Olympiacos FC (47) (@olympiacosfc) December 11, 2022 Além do Olympiacos, outros clubes chegaram a sondar o lateral-direito, como Atlético-MG, Grêmio, Botafogo, River Plate (Argentina), Charlotte F.C. (Estados Unidos) e alguns clubes asiáticos. No entanto, o desejo do jogador em atuar na Europa pela primeira vez acabou pesando na decisão. Além do Olympiacos, outros clubes chegaram a sondar o lateral-direito, como Atlético-MG, Grêmio, Botafogo, River Plate (Argentina), Charlotte F.C. (Estados Unidos) e alguns clubes asiáticos. No entanto, o desejo do jogador em atuar na Europa pela primeira vez acabou pesando na decisão.

Rodinei foi decisivo para a temporada de 2022 do Flamengo. O jogador, responsável por cobrar o pênalti decisivo na final da Copa do Brasil, e participar da jogada do gol do título da Libertadores teve um grande desempenho com o técnico Dorival Júnior, chegando, inclusive, a estar na lista dos 55 nomes pré-convocados por Tite para a disputa da Copa do Mundo do Catar.

Com a camisa do Rubro-Negro carioca, Rodinei disputou 229 jogos, marcou nove gols e deu 17 assistências para seus companheiros. O jogador esteve na campanha de dois títulos cariocas (2017 e 2019), um Campeonato Brasileiro (2019), uma Copa do Brasil (2022) e duas Copas Libertadores (2019 e 2022).