Philippe Coutinho está na mira do FlamengoFoto: Divulgação/Aston Villa

Publicado 09/12/2022 14:07

Rio - O Flamengo deseja investir em Philippe Coutinho como reforço para 2023. O meio-campista está em baixa no Aston Villa e poderá ser negociado. Segundo o portal Daily Mirror, da Inglaterra, o clube inglês definiu que quer vender o atleta. Já o Rubro-Negro deverá tentar um acordo por empréstimo.

O Aston Villa descartou, até o momento, emprestar Philippe Coutinho porque fizeram um alto investimento no início da temporada de 2022/2023. O clube inglês pagou 20 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões na cotação da época) para contratar o meio-campista em maio deste ano. Por isso, os ingleses querem algum retorno na negociação do jogador e irá liberá-lo para o clube que quiser comprá-lo de imediato.

O Flamengo, por sua vez, cogita oferecer um contrato de empréstimo com, até mesmo, obrigação de compra caso Coutinho atinja algumas metas. Entretanto, o clube carioca ainda não fez proposta porque estuda a movimentação do mercado. Se nenhum time fizer uma oferta atrativa ao Aston Villa, a diretoria rubro-negra pode ver suas chances aumentarem.

O Rubro-Negro deseja contratar um meia para brigar por posição com Everton Ribeiro e Arrascaeta, dupla que costuma ser convocada pelas Seleções do Brasil e do Uruguai. Com isso, o time sofre sem peça de reposição. Além de Coutinho ser um jogador bem visto para suprir as necessidades do clube carioca, ainda aumentará a competitividade no setor para 2023.