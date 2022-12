Marcos Braz está no Catar assistindo a Copa do Mundo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 08/12/2022 14:40

Rio - O Flamengo promete ser um dos clubes mais ativos na próxima janela de transferências, reforçando o seu elenco para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa e dos outros torneios que serão disputados em 2023. Nesta semana, Marcos Braz, VP de futebol do Rubro-Negro, comentou sobre um dos nomes especulados no clube, o do atacante Kaio Jorge, da Juventus.

"Comigo, pelo menos, a gente nunca tocou nesse nome. É um excelente nome, de alto nível, mas não teve nada", disse Marcos Braz ao portal "GE".

No catar, o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro também trouxe alguns detalhes sobre a situação envolvendo o volante Gerson, um dos alvos do clube para 2023.

"A gente tem uma situação do Gerson, que é uma situação muito difícil. Existe o desejo do jogador, do empresário e do Flamengo. Mas existe uma conta a ser fechada nesse processo. O Flamengo respeita muito o Olympique de Marselha, que foi nosso parceiro quando vendemos o jogador. Com calma, vamos ver se a gente consegue estruturar essa contratação", finalizou.

Marcos Braz segue aproveitando suas férias no Catar, onde está assistindo a Copa do Mundo. O vice-presidente retorna ao Brasil em breve, para seguir com o planejamento do Departamento de Futebol do Flamengo para 2023.