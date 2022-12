David Luiz comemorando título da Libertadores pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/12/2022 10:30 | Atualizado 07/12/2022 10:31

Rio - O zagueiro David Luiz, de 35 anos, acertou sua renovação de contrato com o Flamengo. Considerado um dos líderes do atual elenco, o defensor chegou a um acordo com o clube carioca por mais uma temporada. As informações são do portal "globoesporte.com".

David chegou ao Flamengo no segundo semestre de 2021. Em sua primeira temporada pelo clube carioca, o jogador não conseguiu títulos. Porém, em 2022, ele foi peça fundamental nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores.

O sistema defensivo do Flamengo viveu momentos de muita irregularidade desde que Pablo Marí deixou o clube e Rodrigo Caio passou a viver problemas físicos. Com Léo Pereira ao lado, David Luiz liderou o setor que foi um ponto alto no trabalho vitorioso de Dorival Júnior.

Veterano e com uma carreira europeia de sucesso, David Luiz passou por clubes importantes como Benfica, Chelsea, Arsenal e PSG, antes de chegar ao Flamengo. Ele foi titular da seleção brasileira na Copa de 2014.