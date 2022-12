Arrascaeta - AFP

Publicado 06/12/2022 17:50

Rio - O bom desempenho de Arrascaeta na Copa do Mundo de 2022 pode fazer com que o assédio sobre o uruguaio no Flamengo aumente. De acordo com informações do jornal inglês "Tribal Football", o Chelsea, o Arsenal e o Tottenham teria interesse na contratação do apoiador, de 28 anos.

Além dos clubes de Londres, de acordo com informações do portal italiano "Calciomercato", o Borussia Dortmund, da Alemanha, também teria interesse no jogador. A multa de Arrascaeta é de cerca de 40 milhões de euros (algo em torno de R$ 220 milhões). Seu vínculo com o clube é até 2026.

Arrascaeta foi o principal destaque da seleção uruguaia na Copa do Mundo. O jogador não entrou na estreia contra a Coreia, teve grande desempenho na derrota para Portugal e fez os dois gols da Celeste na vitória sobre Gana. Os sul-americanos acabaram eliminados por conta do saldo de gols.

O apoiador defende o Flamengo desde 2019, sendo um dos principais jogadores nos títulos de expressão que o clube vem conquistando nos últimos anos. Arrascaeta já faturou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Cariocas.