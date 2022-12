Nicole Navarro - Reprodução / Instagram

Rio - Ídolo do Flamengo, Gabigol, marcou presença no “Faustão na Band”, na última sexta. Uma conversa entre o atacante e a bailarina Nicole Navarro, torcedora fanática do Santos, repercutiu nas redes sociais. Questionada sobre o passado do artilheiro pelo Peixe, Nicole revelou ter um copo de Gabigol.

"Eu coleciono copo do Santos, né. Então, tem um que é o rosto dele (…) o copo era muito bonito", afirmou ao apresentador do programa. "E você também é linda!", respondeu Gabigol.

A fala do atacante rendeu aplausos e risadas da plateia. Nicole agradeceu o elogio do atacante e Faustão disparou. "De Santo André para São Bernardo é perto", disse.

Nas redes sociais, os torcedores não perderam tempo. "Joga dentro e fora do campo", "Quem perde tempo é relógio", e "Artilheiro", foram alguns dos comentários. Porém, houve quem não gostou. Uma fã expôs seus ciúmes: "Não gostei, viu, Gabriel?".