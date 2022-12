Rubro-Negro estreou com goleada de 5 a 1 sobre o Gigante Inglês - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 04/12/2022 13:07

Com direito a golaços, os Garotos do Ninho golearam o Arsenal por 5 a 1 na abertura da Flamengo Adidas Cup Sub-16. Em seu Centro de Treinamento, o Rubro-Negro marcou com Felipe Teresa e Felipe Lima, ambos duas vezes, e Guilherme Gomes. Small, de cabeça, diminuiu para os Gunners. Agora, a equipe carioca se prepara para partida contra o Santos Laguna, do México, na segunda-feira, válido pelo Grupo A do torneio.

O Flamengo abriu 3 a 0 com apenas 16 minutos de jogo, com gols de Felipe Teresa, duas vezes, e Felipe Lima. De cabeça, os Gunners descontaram na final primeira etapa, mas ainda deu tempo para Felipe Lima fazer o quarto dos brasileiros.



Na segunda etapa, o Flamengo administrou o resultado com gol de Guilherme Gomes, que aproveitou vacilo da defesa londrina para roubar a bola e fechar a porteira.

Nas redes sociais, o Flamengo publicou os gols do confronto, marcado pela superioridade técnica da equipe rubro-negra, comandada por Eduardo Zuma.

QUE PASSEIO!!!



Confira os gols da goleada dos #GarotosDoNinho do Sub-16 na vitória por 5 a 1 sobre o Arsenal, da Inglaterra!! Com direito a golaços de Felipe Teresa e Felipe Lima, que foi eleito o melhor da partida.#FlaAdidasCup #VamosFlamengo pic.twitter.com/QoBFjQSUcl — Flamengo (@Flamengo) December 4, 2022

O torneio, que ocorre entre os dias 3 e 9 de dezembro, ocorre nas dependências do clube, seja no Ninho ou na Gávea, que também pode receber partidas. Colo-Colo (Chile), Santos Laguna (México), Independiente Del Valle (Equador), Atlético Nacional (Colômbia) e Arsenal (Inglaterra), além de São Paulo e Atlético-MG, são os convidados da competição.



As equipes seguem os passos de um processo de internacionalização de marca. O Flamengo, que fechou o ano com o faturamento de R$ 1,2 bilhões, busca estabelecer cada vez mais uma melhor relação com os clubes estrangeiros e, também, fortalecer o relacionamento com a Adidas, produtora de materiais esportivos do Rubro-Negro.



Essa é a primeira edição do torneio, que deve ser anual a partir de 2022. No Grupo A, do Flamengo, estão Arsenal, Santos Laguna e Colo-Colo.