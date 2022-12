Gabigol recebeu da mascote do Orlando Magic uma camisa da franquia da NBA - Reprodução de vídeo

Publicado 01/12/2022 09:45

Ídolo do Flamengo e de férias, já que não recebeu uma chance na seleção brasileira, Gabigol foi a mais um jogo da NBA nos Estados Unidos. Desta vez, ele chegou a ir à quadra e bateu bola rapidamente com a mascote do Orlando Magic, que enfrentou o Atlanta Hawks e perdeu por 125 a 108.

Gabigol sentou na primeira fileira, à beira da quadra, e viu a mascote chegar perto dele com uma bola gigante, levantou e trocou poucos passes. Após isso, recebeu uma camisa com o seu nome nas costas.



Ao fim da partida, o atacante pegou um autógrafo de Cole Anthony e entregou ao jogador do Orlando uma camisa do Flamengo autografada.



"Fala pessoal do Orlando, obrigado pelo carinho, pela camisa. Tamo junto, pra cima", disse Gabigol em um vídeo postado nas redes sociais.

Na semana passada, Gabigol também acompanhou Miami Heat x Washington Wizards e apareceu no telão da arena.