Projeto do miniestádio do Flamengo no CT Ninho do UrubuDivulgação

Publicado 30/11/2022 19:17

Rio - O Centro de Treinamento Ninho do Urubu pode ter uma grande novidade em 2024. A diretoria do Flamengo planeja construir um miniestádio no local, com capacidade para duas mil pessoas. O local seria voltado para partidas das categorias de base. A informação foi divulgada pelos jornalistas Bethânia Quiareli e Gustavo Henrique, do canal “Gustavo Henrique Dando Choque”.

Confira as imagens do projeto do Miniestádio do Flamengo no CT Ninho do Urubu:

De acordo com o portal "GE", o local, conhecido como "Campo 0" já teve algumas obras iniciadas, mas a previsão é de que o projeto só seja finalizado em 2024, no último ano da gestão do presidente Rodolfo Landim. O gramado do local deve começar a ser plantado apenas em meados de julho do ano que vem.

Para a construção do miniestádio, o Flamengo precisará fazer mudanças na atual estrutura do local, como a remoção do estacionamento que é utilizado para visitantes e para a imprensa. Alguns elementos devem ser levados em conta, como as dimensões oficiais, arquibancada, três vestiários e suporte para a arbitragem.