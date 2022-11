Diego Ribas marcou seu nome no Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/11/2022 14:41

Com as chuteiras penduradas, Diego Ribas será uma das principais atrações da edição de 2022 do Fórum de Negócios. O evento sobre empreendedorismo, que será realizado de quarta a sexta-feira em Natal, contará com uma palestra do ex-camisa 10 do Flamengo com o tema "Do Risco à Glória".

"Eu falo da minha história com o intuito de levar às pessoas o real significado de sucesso, glória e liderança, ressignificando toda a minha trajetória no futebol até aqui", disse o ex-jogador que fará parte do time de 40 palestrantes e autores best-sellers do evento.

Diego Ribas foi revelado pelo Santos, e teve passagens por clubes europeus como Porto, Werder Bremen, Juventus, Wolfsburg, Atlético de Madrid e Fenerbahçe. Recentemente, ele foi integrado ao grupo de comentaristas da TV Globo, na Copa do Mundo do Catar.

O ex-jogador passou cinco anos no Flamengo e encerrou sua carreira no fim da temporada de 2022. No clube carioca, ele conquistou dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Cariocas.