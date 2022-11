Vitor Pereira - Rodrigo Coca/Ag Corinthians

Publicado 26/11/2022 10:44

Rio - Um dia após Dorival Júnior se despedir do Flamengo, o Rubro-Negro tem um novo treinador. Vitor Pereira aceitou a proposta do clube carioca, irá comandar a equipe no ano que vem e deverá ser anunciado em breve. O contrato do português será de dois anos. As informações são do portal "UOL".

Após descobrir que a diretoria do Rubro-Negro iniciou negociações com o português Vitor Pereira, Dorival, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil deste ano, comunicou que iria deixar o Flamengo. Ele utilizou seu perfil oficial no Instagram para se despedir do clube carioca.

Com isso, Dorival encerrou a sua terceira passagem pelo Flamengo. O treinador foi contratado em junho, quando a equipe estava próxima da zona de rebaixamento. Então, conseguiu reerguer o clube, e chegar à conquista da quarta Copa do Brasil e da terceira Libertadores. O técnico encerrou sua passagem com 43 jogos, 26 vitórias, oito empates e nove derrotas, com 66.7% de aproveitamento.

Vitor Pereira, de 54 anos, já defendeu clubes importantes do futebol europeu como Porto, Olympiacos e Fenerbahçe. Em 2022, ele dirigiu o Corinthians. Foram 64 partidas, com 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas. Aproveitamento de pouco mais de 51%. O português foi vice-campeão da Copa do Brasil e levou o Timão a quarta posição no Brasileiro.