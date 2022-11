Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim encerrou negociação por Gerson - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim encerrou negociação por GersonGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 24/11/2022 15:12

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim revelou nesta quinta-feira que encerrou a negociação por Gerson . O dirigente, que está no Catar, abordou a dificuldade que o clube passou na tentativa de chegar a um acordo com o Olympique de Marselha, e que o valor está acima que o Rubro-Negro pode pagar.

"Encerramos (a negociação). Não sei se é uma estratégia do Olympique para tentar botar o preço dele acima até do nível do preço que nós vendemos. Por esse preço nós vendemos, não vamos comprar. Está além. Imagino que, pelo Gerson, por tudo que ele demonstrou, ele quer vir para o Flamengo, assim como o clube gostaria muito de ter ele também", disse Landim em entrevista ao "TNT Sports" quando chegava no Lusail Stadium para assistir a estreia do Brasil na Copa do Mundo.

"O problema a gente até entende, é o valor que o Olympique está cobrando. Ele tem o direito de cobrar, tem o jogador sob contrato. É um valor que está, realmente, muito além do valor que a gente está podendo pagar", completou o presidente rubro-negro.