João Gomes está na mira do Liverpool - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 22/11/2022 19:27

Rio - Destaque do Flamengo na temporada, o volante João Gomes pode estar de saída do clube. Isto porque, o Liverpool, da Inglaterra, planeja fazer uma proposta de 32 milhões de libras (cerca de R$ 203 milhões, na cotação atual) para garantir a contratação do camisa 35. A informação é do jornal britânico Empire of The Kop.

João Gomes já destacou, em outras oportunidades, a sua vontade de jogar a Liga dos Campeões da Europa e a Premier League. No entanto, caso queiram contratar o volante, os Reds precisarão enfrentar concorrência de grandes clubes do continente, como o Manchester United, também da Inglaterra, o Atlético de Madrid, da Espanha, e o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Aos 21 anos, João Gomes é um dos principais nomes da equipe do Flamengo. Nesta temporada, o camisa 35 participou de 63 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 66 minutos em campo por partida disputada.