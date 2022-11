Gabigol se envolveu em polêmica ao deixar um restaurante - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 21/11/2022 15:33 | Atualizado 21/11/2022 15:34

Rio - De férias, o atacante Gabigol, do Flamengo, vem sendo bastante tietado por torcedores do Rubro-Negro, e até mesmo por rivais. No entanto, o novo camisa 10 não gostou de uma brincadeira feita por um fã, na noite do último domingo (20). Ao deixar um restaurante na Barra da Tijuca, um torcedor convocou o atacante para uma partida de futebol, mas a zoeira não foi bem interpretada pelo jogador. Veja:

Torcedor faz brincadeira com Gabigol na saída de um restaurante e atacante não gosta:



“Pra quê tu faz isso, mano? Tirei foto contigo na moral e tu faz essa palhaçada aí?”



Reprodução pic.twitter.com/uzN2MYMMj9 — Planeta do Futebol (@futebol_info) November 21, 2022

"Irmão, amanhã às 10h30, na Bombonera, fechou? Leva teus dez", brincou o torcedor.

"Para que você faz isso, mano? Pô, coisa de palhaço, mano. Tirei foto contigo na moral, e você faz essa palhaçada aí", respondeu o jogador do Flamengo.

Após perceber que Gabigol não gostou da piada, o torcedor se desculpou com o atacante, e reafirmou ser apenas uma brincadeira. Gabriel, no entanto, seguiu rebatendo o fã.

"Eu quero brincar contigo? Ah tá", disse o novo camisa 10 antes de ir embora.