Dorival Junior vai renovar contrato até 2024 - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/11/2022 12:39

Rio - Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, Dorival Júnior já tem encaminhada a renovação de contrato com o Flamengo. Contudo, o treinador é cotado para substituir Tite na seleção brasileira após a Copa do Mundo, e o assunto é tema das tratativas para o novo vínculo com o clube carioca. As informações são do "Uol".

O nome de Dorival Júnior repercutiu na última quinta-feira após uma fala do vice-presidente da CBF, Francisco Noveletto, sobre o treinador "ser a bola da vez". Porém, apesar de o rubro-negro estar sendo analisado pela cúpula da entidade, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou em nota oficial logo após o episódio que não tratou do assunto ainda com qualquer dirigente e que está 100% focado na Copa do Catar.