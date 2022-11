Torcedor com boné do Flamengo no vídeo da renovação de Vojvoda - Reprodução

Publicado 18/11/2022 15:15

Rio - O Fortaleza anunciou, na manhã desta sexta-feira (18), a renovação de contrato do treinador Juan Pablo Vojvoda . No entanto, o Leão do Pici acabou comentendo uma gafe no vídeo em que confirmava a extensão do vínculo do argentino. Durante as entrevistas com alguns torcedores do clube, um homem aparece sem nenhuma identificação com o Fortaleza, e vestindo um boné do Flamengo. Confira:

O argentino mais cobiçado e amado do Brasil FICA!



Juan Pablo Vojvoda e sua comissão técnica renovam com o Fortaleza até o final de 2024! pic.twitter.com/23vbAfO4GY — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) November 18, 2022 Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo fizeram brincadeiras sobre o deslize feito pelo Fortaleza no vídeo. Veja:

Não tem jeito quem manda no Nordeste é o Flamengo pic.twitter.com/C85R9V3S9H — ALLE (@eleeumdeboche) November 18, 2022

Depois nos é que somos arrogantes! Olha aí a alegria de um nordestino rubro negro que tbm torce pro seu time local. Que o choro comece https://t.co/aqcHdBsn1y — David CRF (@Dvdlemos) November 18, 2022