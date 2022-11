David Luiz - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

David LuizMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 17/11/2022 20:02

Rio - David Luiz foi um dos grandes destaques do Flamengo nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. O experiente zagueiro fez boa dupla ao lado de Léo Pereira, e, mesmo com um início abaixo do esperado, conseguiu se reerguer e formar a dupla de zaga titular. Em entrevista ao "GE", o jogador falou sobre suas primeiras impressões quando chegou ao clube.

"Sou um cara muito puro, direto e sincero. Procurei ter o máximo de sensibilidade possível para entender o que era o Flamengo. Quando cheguei, fiquei totalmente em modo análise. Mais do que colocar para fora aquilo que pensava, por respeitar tudo e ter humildade. De repente, não sabia como ganhar no Brasil. Lá fora, tudo é muito quadrado e no Brasil não é. Dei meus discursos, minha análise da forma que deveria fazer, com respeito e força. No sentido de: “Eu acho isso, posso estar errado, mas penso que poderíamos melhorar em inúmeros aspectos”, disse, antes de completar:

"As pessoas entenderam que eu não queria apontar algo somente por apontar. Estava tentando encontrar um caminho como todo mundo tenta. Temos inúmeros líderes dentro do Flamengo e todos têm autonomia para falar o que pensa, o que acha do momento. Falei o que achei e foi bom. Depois de um ano, vimos pela harmonia que temos e conseguimos conquistar mesmo começando um ano conturbado e de forma difícil", completou David Luiz.

O zagueiro também aproveitou para relembrar a perda dos títulos da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca, no começo do ano, e relembrou uma entrevista que deu em maio, após a derrota por um a zero para o Botafogo, em Brasília.

"Perdemos a Supercopa, o Carioca, e lembro de uma entrevista que dei depois do jogo do Botafogo e falei: “O que importa não é como começa, mas como termina”. Ser grande no esporte é compreender o momento, o que está acontecendo, onde melhorar, e acho que conseguimos ter. A palavra resiliência virou moda, mas a compreensão de ser resiliente é de cada momento da vida. Sendo pai, começamos a entender cada vez mais e de forma mais gostosa e nítida. Com o passar dos anos no esporte também", finalizou David Luiz.