Publicado 17/11/2022 15:48

Rio - Aguardando a definição de seu futuro, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, do Flamengo, tem aproveitado bastante as suas férias. Na noite da última quarta-feira (16), o jogador foi visto em uma festa em Carnaúba de Dantas, no interior do Ceará, e roubou a cena ao aparecer dançando em cima do palco. Confira:

Ayrton Lucas, do Flamengo, mais pra lá do que pra cá.



Reprodução



pic.twitter.com/rvihDuOkcP — Planeta do Futebol (@futebol_info) November 17, 2022 No vídeo, é possível ver o cantor da banda que se apresentava no momento fazendo brincadeiras com o camisa 6 do Flamengo: "Ayrton tá na área, com o copinho na mão. Tá bonitão, com o cabelinho na régua. Virou, virou, virou (o copo). Hoje ele tá sexy", disse.

Ayrton Lucas pertence ao Spartak Moscou e está emprestado ao Flamengo até o final deste ano. O Rubro-Negro enviou uma proposta de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões) para tentar garantir a contratação em definitivo do lateral-esquerdo de 25 anos.